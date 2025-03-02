Два украинца квалифицировались на чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко успешно прошли квалификацию на чемпионате мира.

Фото: REUTERS

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Два украинских прыгуна на лыжах с трамплина, Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко, успешно прошли квалификацию к личному старту на нормальном трамплине на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Тронхейме.

Евгений Марусяк продемонстрировал результат 98 метров, что позволило ему занять 24-е место, а Виталий Калиниченко прыгнул на 96 метров и завершил квалификацию на 43-й позиции. Основной раунд чемпионата достигли 50 лучших прыгунов.

Победу в квалификации одержал норвежец Йоханн Андре Форфанг, который, прыгнув на рекордные 106,5 метра, обогнал немца Андреаса Веллингера и австрийца Даниэля Чофенига.

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