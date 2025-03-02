Запрещается отказ в приеме и рассмотрении обращения со ссылкой на политические взгляды, пол, возраст, вероисповедание, национальность.

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Чиновники управления инспекционной деятельности в Запорожской области разъяснили, может ли госучреждение отказать в приеме обращения гражданина.

Отмечается, что согласно ст. 7 Закона Украины «Об обращениях граждан», обращения, оформленные надлежащим образом и поданные в установленном порядке, подлежат обязательному приему и рассмотрению. Запрещается отказ в приеме и рассмотрении обращения со ссылкой на политические взгляды, партийную принадлежность, пол, возраст, вероисповедание, национальность гражданина, незнание языка обращения.

Если вопросы, затронутые в полученном органом государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от форм собственности, объединениями граждан или должностными лицами обращении, не входят в их полномочия, оно в срок не более 5 дней пересылается ими по принадлежности соответствующему органу или должностному лицу, о чем сообщается гражданину, который подал обращение.

Если обращение не содержит данных, необходимых для принятия обоснованного решения органом или должностным лицом, оно в тот же срок возвращается гражданину с соответствующими разъяснениями.

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