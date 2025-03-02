В Днепровском районе столицы произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легковушки

В Киеве на проспекте Алишера Навои произошло смертельное ДТП, водитель автобуса задержан.

Фото: Полиция Киева

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следователи полиции устанавливают обстоятельства смертельной аварии, которая произошла 2 марта около 19:00 на проспекте Алишера Навои в Днепровском районе Киева. Об этом сообщила полиция Киева.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса во время поворота налево на перекрестке столкнулся с автомобилем Peugeot, который двигался во встречном направлении на зеленый сигнал светофора. В результате аварии 20-летняя пассажирка легковушки погибла в карете скорой медицинской помощи, а водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водитель автобуса задержан полицией по подозрению в нарушении правил дорожного движения и находился трезвым. По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.