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У Дніпровському районі столиці сталася смертельна ДТП за участі автобуса та легковика

22:30, 2 березня 2025
У Києві на проспекті Алішера Навої сталася смертельна ДТП, водія автобуса затримано.
У Дніпровському районі столиці сталася смертельна ДТП за участі автобуса та легковика
Фото: Поліція Києва
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Слідчі поліції встановлюють обставини смертельної аварії, яка сталася 2 березня близько 19:00 на проспекті Алішера Навої в Дніпровському районі Києва. Про це повідомила поліція Києва.

Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобуса під час повороту ліворуч на перехресті зіткнувся з автомобілем Peugeot, який рухався в зустрічному напрямку на зелений сигнал світлофора. У результаті аварії 20-річна пасажирка легковика загинула в кареті швидкої медичної допомоги, а водія було госпіталізовано в тяжкому стані.

Водій автобуса затриманий поліцією за підозрою у порушенні правил дорожнього руху та перебував тверезим. За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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ДТП Київ

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