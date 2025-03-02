Два українці кваліфікувалися на чемпіонат світу зі стрибків на лижах з трампліна

Євген Марусяк і Віталій Калініченко успішно пройшли кваліфікацію на чемпіонаті світу.

Фото: REUTERS

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Два українських стрибуни на лижах з трампліна, Євген Марусяк і Віталій Калініченко, успішно пройшли кваліфікацію до особистого старту на нормальному трампліні на чемпіонаті світу 2025 року, який проходить у Тронхеймі.

Євген Марусяк продемонстрував результат 98 метрів, що дозволило йому зайняти 24-те місце, а Віталій Калініченко стрибнув на 96 метрів і завершив кваліфікацію на 43-й позиції. Основний раунд чемпіонату досягли 50 найкращих стрибунів.

Перемогу в кваліфікації здобув норвежець Йоханн Андре Форфанг, який, стрибнувши на рекордні 106,5 метра, обігнав німця Андреаса Веллінгера та австрійця Даніеля Чофеніга.

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