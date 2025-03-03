В Полтаве женщина за деньги корректировала удары врага по городу

Женщина фотографировала места дислокаций воинских частей.

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В Полтаве задержали 58-летнюю женщину, корректировавшую ракетно-дроновые атаки РФ по городу. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, полтавчанка через мессенджер Telegram получила от сотрудницы фсб РФ предложение о сборе сведений по военным формированиям и технике в обмен на денежное вознаграждение.

В январе и феврале этого года она на камеру мобильного телефона с разных ракурсов зафиксировала места дислокаций воинских частей и через мессенджер направила заказчику более 20 фотографий и видеоматериал.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

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