У Полтаві жінка за гроші коригувала удари ворога по місту

Жінка фотографувала місця дислокацій військових частин.

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У Полтаві затримали 58-річну жінку, яка коригувала ракетно-дронові атаки РФ по місту. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, полтавка через месенджер Telegram отримала від співробітниці фсб РФ пропозицію про збір відомостей щодо військових формувань та техніки в обмін на грошову винагороду.

У січні та лютому цього року вона на камеру мобільного телефону з різних ракурсів зафіксувала місця дислокацій військових частин і через месенджер надіслала замовниці більше 20 фотографій та відеоматеріал.

Наразі підозрювана перебуває під вартою.

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