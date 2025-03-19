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В Киеве дети «заминировали» школу в Деснянском районе, чтобы проверить на скорость спецслужбы

22:00, 19 марта 2025
«Шутниками» оказались два ученика начальных классов – 8 и 9 лет.
В Киеве дети «заминировали» школу в Деснянском районе, чтобы проверить на скорость спецслужбы
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В Киеве полицейские установили двух малолетних мальчиков, которые 18 марта «заминировали» школу в Деснянском районе столицы. Об этом сообщили в полиции Киева.

Сообщение о минировании учебного заведения поступило около 13 часов. Полицейские сообщили руководству заведения и проверили здание и прилегающую к нему территорию — к счастью, информация оказалась ложной.

В дальнейшем, в ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что ложный вызов совершили ученики этой школы, 8 и 9 лет. Дети объяснили полицейским, что хотели проверить скорость реагирования спецслужб на вызов.

В учебное заведение пригласили родителей «шутников». В отношении них инспекторы составили административные материалы по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Взрослым грозит штраф, а с детьми правоохранители провели профилактическую беседу.

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полиция дети штраф / штрафы школа

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