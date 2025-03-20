В Киеве два директора госпредприятий требовали миллионные «откаты» за поставку деталей для ВСУ

В Киеве сообщено о подозрении двум директорам государственных предприятий, которые требовали от предпринимателя «откаты» за поставку комплектующих к бронетехнике для ВСУ. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Следствием установлено, что в случае отказа выплачивать определенную сумму с каждой сделки («откат»), руководители госпредприятий угрожали создавать искусственные препятствия, которые делали бы невозможным исполнение договоров на поставку комплектующих для военной техники.
Размер «отката» зависел от типа деталей и их количества в партии.
Таким образом, в период с июля 2023 по февраль 2025 года подозреваемые получили от представителя предприятия в общей сложности почти 2 млн грн.
В настоящее время им сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Следствие продолжается.
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