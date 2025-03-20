У Києві двоє директорів держпідприємств вимагали мільйонні «відкати» за постачання деталей для ЗСУ

Посадовці вимагали від підприємця «відкати» за постачання комплектуючих до бронетехніки для військових.

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У Києві повідомлено про підозру двом директорам державних підприємств, які вимагали від підприємця «відкати» за постачання комплектуючих до бронетехніки для ЗСУ. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що у разі відмови виплатити певну суму з кожної угоди так званий «відкат», керівники держпідприємств погрожували створювати штучні перешкоди, які унеможливлювали б виконання договорів на здійснення постачання коплектуючих для військової техніки.

Розмір «відкату» залежав від типу деталей та їх кількості в партії.

Так, у такий спосіб з липня 2023 по лютий 2025 року підозрювані отримали від представника товариства загалом майже 2 млн грн.

Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Слідство триває.

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