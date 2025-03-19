У Києві діти «замінували» школу у Деснянському районі, щоб перевірити на швидкість спецслужби

«Жартівниками» виявилися двоє учнів початкових класів – 8 та 9 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліцейські встановили двох малолітніх хлопців, які 18 березня «замінували» школу у Деснянському районі столиці. Про це повідомили у поліції Києва.

Повідомлення про замінування учбового закладу надійшло близько 13 години. Поліцейські повідомили керівництво закладу та перевірили будівлю й прилеглу до неї територію — на щастя, інформація виявилась хибною.

У подальшому шляхом розшукових заходів правоохоронці встановили, що неправдивий виклик здійснили учні даної школи, 8 та 9 років. Діти пояснили поліцейським, що хотіли перевірити швидкість реагування на виклик спеціальних служб.

До учбового закладу запросили батьків «жартівників». Відносно них інспектори склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Дорослим загрожує штраф, а з дітьми правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.