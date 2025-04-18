После свадьбы сменили фамилию — какие документы нужно заменить

Закон не обязывает менять фамилию, но если фамилия изменена, необходимо своевременно заменить ключевые документы, чтобы избежать юридических проблем.

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В Украине после регистрации брака супруги имеют право изменить свою фамилию на общую или взять двойную фамилию. В Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции напомнили, какие документы нужно заменить после свадьбы и смены фамилии.

В частности, Семейный кодекс Украины (ст. 35) определяет право молодожёнов выбирать фамилию при регистрации брака.

После заключения брака супруги могут:

оставить каждый свою добрачную фамилию;

взять фамилию одного из партнёров как общую;

присоединить фамилию мужа/жены к своей (создав двойную фамилию)

Факт смены фамилии подтверждается свидетельством о браке — в нём указывается новая фамилия. В паспорте (в форме книжечки) жениха/невесты при регистрации брака ставится отметка о необходимости его замены в течение месяца в связи со сменой фамилии.

Этот месячный срок установлен Правилами государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине.

Во время военного положения нормы по срокам не изменены — закон всё равно отводит только месяц на замену документов.

Закон не обязывает менять фамилию, но если фамилия изменена, необходимо своевременно заменить ключевые документы, чтобы избежать юридических проблем.

Какие документы обязательно нужно заменить при смене фамилии (в течение месяца после свадьбы):

Паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт в форме книжечки или ID-карта)

Где менять: в территориальном подразделении Государственной миграционной службы (ГМС) или в ближайшем ЦНАП (центр предоставления административных услуг). Подать документы можно лично в живую очередь или записавшись онлайн (электронная очередь). Обращаться не обязательно по месту прописки — сейчас обмен паспорта возможен в любом удобном подразделении ГМС или ЦНАП.

Паспорт для выезда за границу

Где и когда менять: в подразделении ГМС или ЦНАП, предоставляющем услуги по оформлению заграничных паспортов. Также можно обратиться в паспортные сервисы ГП «Документ» (государственные предприятия, предоставляющие платные услуги по оформлению паспортов). Менять — после получения нового внутреннего паспорта. Загранпаспорт также желательно заменить как можно быстрее.

Регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (РНУКПП, ранее — идентификационный код)

РНУКПП — это ваш личный налоговый номер (ИНН), привязанный к фамилии и другим данным. После смены фамилии его нужно обновить. Номер остаётся тем же, но выдаётся новая справка с новой фамилией.

Налоговое законодательство обязывает физлиц уведомлять налоговую о смене личных данных. Согласно п.70.7 Налогового кодекса, в течение месяца со дня изменения фамилии необходимо подать в налоговый орган информацию об изменениях для внесения в карточку налогоплательщика.

Обновление РНУКПП проводится в налоговой инспекции по месту прописки, проживания или другому объекту налогообложения. Обратитесь в ближайшее отделение Государственной налоговой службы (ГНС) с заявлением. Это можно сделать лично, а в некоторых случаях — онлайн через Электронный кабинет налогоплательщика.

Водительское удостоверение

Если у вас есть водительское удостоверение, после смены фамилии вы обязаны обменять его в течение 10 дней со дня получения нового паспорта. Это требование правил выдачи удостоверений: старое водительское с предыдущей фамилией фактически недействительно уже через 10 дней после обновления паспорта.

Обмен проводится в сервисных центрах МВД. Обращаться можно в любой удобный центр, независимо от регистрации — привязки к прописке нет. Также доступен обмен онлайн через электронный «Кабинет водителя» на сайте ГСЦ МВД или через мобильное приложение «Дія».

В какие документы также необходимо внести изменения

Медицинская документация — в частности, декларация с семейным врачом и полис медицинского страхования (если есть).

В Украине действует электронная система eHealth, где хранятся ваши декларации. После смены фамилии желательно обновить информацию. Обычно это происходит автоматически, если новый паспорт внесён в реестр, но можно обратиться к своему семейному врачу или в регистратуру.

Если у вас есть договор добровольного медстрахования (ДМС) или страхование на случай болезни, уведомите страховую компанию. Как правило, достаточно заявления и копий нового паспорта и свидетельства о браке. Страховщик внесёт изменения в полис или переоформит его.

Регистрация транспортного средства и автострахование

Обмен проводится в сервисном центре МВД. Процедура называется перерегистрация транспортного средства в связи с изменением персональных данных. Она схожа с перерегистрацией при смене владельца, но в данном случае владелец остаётся тот же — меняются только данные.

Если у вас есть полис ОСАГО или КАСКО на старую фамилию, уведомите страховую. Она внесёт изменения в полис или создаст дополнительное соглашение о смене фамилии застрахованного лица.

Банковские документы

Ваши банковские счета, договоры и карты открыты на конкретное имя. После смены фамилии рекомендуется сообщить банку и обновить данные, чтобы в выписках, договорах и картах отображалась актуальная информация.

Завещание (если вы его составляли ранее)

Действующее завещание остаётся легитимным даже после смены фамилии — в нём указаны паспортные данные на момент составления. Но чтобы избежать проблем для наследников, лучше составить новое завещание с новой фамилией. Для этого обратитесь к нотариусу, объясните ситуацию и составьте новый текст, указав, что вы действуете как то же физлицо, но с новой фамилией. Старое завещание можно отозвать или оставить — юридическую силу имеет последний по дате документ. Обязательно возьмите новый паспорт и свидетельство о браке.

Регистрационные данные ФЛП (если вы зарегистрированы как физлицо-предприниматель)

Если вы зарегистрированы как ФЛП, смена фамилии требует внесения изменений в Единый госреестр (ЕГР). Ваше свидетельство ФЛП и запись в реестре содержат фамилию, её нужно обновить.

Документы, не требующие замены после смены фамилии

Не переоформляются:

Документы об образовании (аттестаты, дипломы и т.п.) — они остаются действительными на старую фамилию. При необходимости можно приложить свидетельство о браке как подтверждение.

Правоустанавливающие документы на имущество — например, договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности на квартиру, землю, автомобиль и т.п. Они также действительны со старой фамилией; при необходимости предъявляется свидетельство о браке.

Трудовая книжка — фамилия в ней исправляется соответствующей записью.

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