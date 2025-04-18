Після одруження змінили прізвище — які документи потрібно замінити

Закон не зобов’язує змінювати прізвище, але якщо прізвище змінено, необхідно подбати про оперативну заміну ключових документів, щоб уникнути юридичних проблем.

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В Україні після реєстрації шлюбу подружжя має право змінити своє прізвище на спільне або взяти подвійне прізвище. У Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції нагадали, які документи потрібно замінити після одруження та зміни прізвища.

Зокрема, Сімейний кодекс України (ст. 35) визначає право наречених обирати прізвище при реєстрації шлюбу.

Після одруження подружжя може:

залишити кожен своє дошлюбне прізвище;

взяти прізвище одного з партнерів як спільне;

приєднати прізвище чоловіка/дружини до свого (створивши подвійне прізвище)

Факт зміни прізвища підтверджується свідоцтвом про шлюб – у ньому зазначається нове прізвище. В паспорті (у формі книжечки) нареченої/нареченого під час реєстрації шлюбу ставиться відмітка про необхідність його обміну у місячний строк у зв’язку зі зміною прізвища.

Цей місячний термін встановлено Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні.

Під час воєнного стану норми щодо строків не змінені – закон усе одно відводить лише місяць на заміну документів.

Закон не зобов’язує змінювати прізвище, але якщо прізвище змінено, необхідно подбати про оперативну заміну ключових документів, щоб уникнути юридичних проблем.

Які документи обов'язково потрібно замінити при зміні прізвища (у місячний строк після одруження):

Паспорт громадянина України (внутрішній паспорт у формі книжечки або ID-картки)

Де міняти: у територіальному підрозділі Державної міграційної служби (ДМС) або в найближчому ЦНАП (центр надання адміністративних послуг). Подати документи можна особисто за живою чергою або записавшись онлайн (електронна черга). Не обов’язково звертатися саме в підрозділ за місцем прописки – наразі обмін паспорта можливий у будь-якому зручному підрозділі ДМС чи ЦНАП.

Паспорт для виїзду за кордон

Де і коли міняти: у підрозділі ДМС або в ЦНАП, що надає послуги з оформлення закордонних паспортів. Також можна звернутись до паспортних сервісів ДП “Документ” (державні підприємства, що надають платні послуги з оформлення паспортів, але по суті вони діють як сервісні центри ДМС). Після того, як ви вже отримали новий внутрішній паспорт на нове прізвище. Закордонний паспорт теж бажано поміняти якомога швидше.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, раніше ідентифікаційний код)

РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто ваш особистий податковий код (ІПН). Він прив’язаний до вашого прізвища та інших даних. Після зміни прізвища його теж потрібно оновити. Податковий код змінюється без його номера (цифри залишаються ті ж самі), але видається нова довідка з вашим новим прізвищем.

Податкове законодавство зобов’язує фізичних осіб повідомляти податкову про зміну своїх даних. Згідно з п.70.7 Податкового кодексу, протягом місяця з дня зміни прізвища ви повинні подати до податкового органу відомості про зміни, щоб їх внесли до вашої облікової картки платника податків.

Заміна (вірніше, оновлення даних) РНОКПП проводиться у податковій інспекції за місцем вашої прописки, фактичного проживання або іншого об’єкта оподаткування. Зверніться до найближчого відділення Державної податкової служби (ДПІ) зі своєю заявою. Це можна зробити особисто, а в деяких випадках – навіть онлайн через електронний кабінет платника податків

Водійське посвідчення

Якщо ви маєте посвідчення водія, після зміни прізвища ви зобов’язані обміняти його протягом 10 днів з дня отримання нового паспорта. Це пряма вимога правил видачі посвідчень: водійське з вашим старим прізвищем фактично недійсне вже через 10 днів після оновлення паспорта

Обмін посвідчення водія проводиться в сервісних центрах МВС . Звертатися можна в будь-який зручний сервісний центр МВС, незалежно від місця реєстрації​– прив’язки до прописки немає. Більше того, доступна послуга обміну онлайн через електронний «Кабінет водія» на сайті ГСЦ МВС​ або через мобільний застосункок «Дія».

До яких документів також необхідно внести зміни:

Медична документація – зокрема, декларація з сімейним лікарем та поліс медичного страхування (якщо є)

В Україні діє електронна система eHealth, де зберігаються ваші декларації з лікарями. Після зміни прізвища бажано оновити інформацію в цій системі. Зазвичай це відбувається автоматично, якщо ваш новий паспорт внесено до реєстру, однак, щоб пришвидшити, варто звернутися до свого сімейного лікаря або в реєстратуру амбулаторії.

Якщо ви маєте договір добровільного медичного страхування (ДМС) або, наприклад, страховку на випадок хвороби, повідомте страхову компанію. Як правило, достатньо написати заяву чи лист, додати копію нового паспорта і свідоцтва про шлюб. Страховик внесе зміни до полісу або переоформить його на нове прізвище.

Реєстрація транспортного засобу та автострахування

Обмін проводиться у сервісному центрі МВС. Процедура називається перереєстрація транспортного засобу у зв’язку зі зміною персональних даних. Процедура схожа на перереєстрацію авто при зміні власника, але в даному випадку власник той самий – змінюються тільки його персональні дані.

Якщо у вас є поліс ОСЦПВ (автоцивілка) чи КАСКО на старе прізвище, повідомте страхову компанію. Страховик внесе зміни до поліса або створить додаткову угоду, що застрахована особа змінила прізвище.

Банківські документи - ваші банківські рахунки, договори і карти відкриті на певне ім’я. Після зміни прізвища рекомендується повідомити банк і оновити інформацію в його системі, щоб у виписках, договорах та картках фігурувало актуальне прізвище.

Заповіт (якщо ви складали заповіт раніше)

Чинний заповіт, складений раніше, залишається легітимним навіть якщо змінилося ваше прізвище, адже там зазначені ваші паспортні дані на момент складання. Однак, щоб уникнути труднощів для спадкоємців у майбутньому, рекомендується перескладати заповіт наново на нове прізвище. Для цього зверніться до нотаріуса, поясніть ситуацію і складіть новий текст заповіту, вказавши, що ви дієте як та сама фізична особа, але з новим прізвищем. Старий заповіт можна відкликати (скасувати) або просто залишити як є – юридично силу матиме останній за датою складення заповіт. Обов’язково майте з собою новий паспорт і свідоцтво про шлюб для підтвердження зміни прізвища.

Реєстраційні дані ФОП (якщо ви зареєстровані як фізична особа-підприємець)

Якщо ви зареєстровані як фізична особа-підприємець, зміна прізвища потребує реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі (ЄДР). Ваше свідоцтво ФОП і запис в реєстрі містять ваше прізвище, тому його треба оновити.

Документи які не потребують заміни після зміни прізвища.

Зокрема, не перевидаються:

Документи про освіту (атестати, дипломи тощо залишаються дійсними на старе прізвище). При необхідності ви просто додаєте до них свідоцтво про шлюб як підтвердження зміни прізвища.

Правовстановлюючі документи на майно – наприклад, договори купівлі-продажу, свідоцтва про право власності на квартиру, землю, автомобіль тощо. Вони також залишаються чинними з вашим старим прізвищем; у разі потреби довести, що це ви, пред’являється свідоцтво про шлюб.

Трудова книжка ( ваше прізвище в книжці виправляється відповідним записом)

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