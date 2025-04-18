Українцям нагадали, як уникнути харчових отруєнь під час святкування Великодніх свят

Аби уникнути харчових отруєнь чи гострих кишкових інфекцій нагадали про основні правила, яких потрібно дотримуватися при приготуванні святкових страв.

Фото: facebook.com/spsa.gov.ua

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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала громадянам, як уникнути харчових отруєнь під час святкування Великодніх свят.

Основні правила:

Чисті руки та чисті продукти. Перед тим, як готувати їжу, ретельно вимийте руки, особливо якщо ви торкалися сирого м’яса, риби, яєць. Овочі та фрукти при споживанні добре промивайте питною водою, особливу увагу приділяйте зелені, листям салату. Мити їх треба ретельно, у проточній воді. Розділяйте сиру та приготовану їжу. Нарізайте сирі продукти окремо від готових, користуйтеся окремими ножами та дошками для нарізання. Добре, якщо у вас є окремі дошка та ніж для м’яса, риби та овочів. Зберігати сирі та готові продукти також слід окремо. Тривала термічна обробка. Ретельно готуйте їжу, щоб знешкодити патогенні мікроорганізми, що можуть бути в продуктах. Уникайте непросмаженого м’яса і, особливо, риби, адже саме у таких продуктах швидко розвиваються патогенні мікроорганізми. Безпечна температура. Продукти, які швидко псуються (варені ковбаси, м’ясні салати, до складу яких входять яйця, молочні продукти тощо), зберігайте в холодильнику при температурі не вище +4 ℃, дотримуйтесь встановлених термінів зберігання. Приготована їжа може зберігатися при кімнатній температурі не більше двох годин. Оминайте місця стихійної торгівлі. Купуйте харчові продукти та продовольчу сировину (яйця, м’ясо, молочні продукти) лише у стаціонарних закладах торгівлі, на санкціонованих ринках. Завжди перевіряйте термін придатності та дотримуйтесь термінів споживання. Правильний вибір фарби для яєць. Найбільш безпечний спосіб – застосовувати натуральні барвники.

У разі виявлення перших ознак харчового отруєння необхідно терміново звернутись до лікаря.

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