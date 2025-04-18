Практика судів
  1. Суспільство

Українцям нагадали, як уникнути харчових отруєнь під час святкування Великодніх свят

16:26, 18 квітня 2025
Аби уникнути харчових отруєнь чи гострих кишкових інфекцій нагадали про основні правила, яких потрібно дотримуватися при приготуванні святкових страв.
Українцям нагадали, як уникнути харчових отруєнь під час святкування Великодніх свят
Фото: facebook.com/spsa.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала громадянам, як уникнути харчових отруєнь під час святкування Великодніх свят.

Основні правила:

  1. Чисті руки та чисті продукти. Перед тим, як готувати їжу, ретельно вимийте руки, особливо якщо ви торкалися сирого м’яса, риби, яєць. Овочі та фрукти при споживанні добре промивайте питною водою, особливу увагу приділяйте зелені, листям салату. Мити їх треба ретельно, у проточній воді.
  2. Розділяйте сиру та приготовану їжу. Нарізайте сирі продукти окремо від готових, користуйтеся окремими ножами та дошками для нарізання. Добре, якщо у вас є окремі дошка та ніж для м’яса, риби та овочів. Зберігати сирі та готові продукти також слід окремо.
  3. Тривала термічна обробка. Ретельно готуйте їжу, щоб знешкодити патогенні мікроорганізми, що можуть бути в продуктах. Уникайте непросмаженого м’яса і, особливо, риби, адже саме у таких продуктах швидко розвиваються патогенні мікроорганізми.
  4. Безпечна температура. Продукти, які швидко псуються (варені ковбаси, м’ясні салати, до складу яких входять яйця, молочні продукти тощо), зберігайте в холодильнику при температурі не вище +4 ℃, дотримуйтесь встановлених термінів зберігання. Приготована їжа може зберігатися при кімнатній температурі не більше двох годин.
  5. Оминайте місця стихійної торгівлі. Купуйте харчові продукти та продовольчу сировину (яйця, м’ясо, молочні продукти) лише у стаціонарних закладах торгівлі, на санкціонованих ринках. Завжди перевіряйте термін придатності та дотримуйтесь термінів споживання.
  6. Правильний вибір фарби для яєць. Найбільш безпечний спосіб – застосовувати натуральні барвники.

У разі виявлення перших ознак харчового отруєння необхідно терміново звернутись до лікаря.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Делегація США представила у Парижі контури мирної пропозиції з описом умов припинення бойових дій – Bloomberg

США пропонують послабити санкції проти РФ – у разі тривалого припинення вогню

Кабмін визначив Верховний Суд суб’єктом управління державним майном Верховного Суду України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ

Через майже 8 років після того, як Верховний Суд України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ припинили здійснювати правосуддя Кабмін вирішив визначити Верховний Суд суб’єктом управління їх майном.

Кабмін пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції щодо спрощення проведення спецперевірок

Спеціальну перевірку пропонується не проводити стосовно певних категорій посадовців.

Учасники конкурсу в апеляції попросили ВККС переглянути результати практичного завдання — успішно виконали завдання лише 255 цивілістів з 408

А кандидати в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації виконали практичне завдання краще за всіх – майже 90% «криміналістів» допущено до співбесід.

Кабмін за дорученням Президента прийняв постанову про організацію центрів підготовки цивільних громадян до протидії ворогу – Ірина Верещук

Центри підготовки цивільних громадян до національного спротиву запрацюють у кожній області та у місті Києві – уряд прийняв постанову на доручення Володимира Зеленського.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області