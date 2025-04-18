В Естонії пройдуть великі військові навчання за участі сил Британії та Франції

До навчань Siil 2025 в Естонії приєднаються понад 1500 військових з Британії та Франції.

Фото: ukrinform

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До масштабних навчань Сил оборони Естонії Siil 2025 приєднаються понад 1500 військових з Великої Британії та Франції. Вони доповнять контингент НАТО, який уже перебуває в країні. Про це повідомив Генеральний штаб Сил оборони Естонії, передає ERR.

Розгортання союзних підрозділів триватиме з 14 по 30 квітня. У цей період до Естонії прибудуть військові й техніка, що дозволить відпрацювати механізми швидкого розміщення сил для захисту країни.

Основу британського контингенту становитиме 4-та бригада армії, яка направить на навчання близько 1500 військових. Франція приєднається морською піхотою, додатково до вже наявного контингенту.

Британська бригада включає два батальйони легкої піхоти на бронемашинах Foxhound і Mastiff, ескадрон легкої кавалерії на машинах Jackal, а також підрозділи снайперів, артилерії, протитанкових і кулеметних засобів. Їх підтримуватимуть інженерні та логістичні підрозділи.

Прибуття союзників відбуватиметься повітряним, морським і наземним транспортом, з акцентом на відпрацювання різних методів розгортання сил. Як пояснив командир Служби пересування і транспортування Командування забезпечення майор Тоомас Пярнпуу, це — «ідеальна можливість перевірити весь ланцюг логістики — від портів і аеропортів до прибуття техніки до місць призначення».

Сили оборони попередили, що під час розгортання на дорогах Естонії буде більше військової техніки, ніж зазвичай. Водіїв просять бути уважними та з розумінням ставитися до повільних колон військових машин.

Основна фаза навчань Siil 2025 триватиме з 5 по 23 травня. У них візьмуть участь понад 16 тисяч військовослужбовців. Мета навчань — перевірити боєготовність Сил оборони та їхню здатність реагувати на різні загрози. Також у межах навчань перевірятимуться резервісти, оцінюватиметься готовність підрозділів 1-ї піхотної бригади та формувань Кайтселійту.

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