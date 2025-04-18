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В Эстонии пройдут крупные военные учения с участием сил Великобритании и Франции

12:25, 18 апреля 2025
К учениям Siil 2025 в Эстонии присоединятся более 1500 военных из Великобритании и Франции.
В Эстонии пройдут крупные военные учения с участием сил Великобритании и Франции
Фото: ukrinform
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К масштабным учениям Сил обороны Эстонии Siil 2025 присоединятся более 1500 военных из Великобритании и Франции. Они дополнят контингент НАТО, который уже находится в стране. Об этом сообщил Генеральный штаб Сил обороны Эстонии, передает ERR.

Развертывание союзных подразделений продлится с 14 по 30 апреля. В этот период в Эстонию прибудут военные и техника, что позволит отработать механизмы быстрого размещения сил для защиты страны.

Основу британского контингента составит 4-я бригада армии, которая направит на учения около 1500 военных. Франция присоединится морской пехотой, дополнительно к уже имеющемуся контингенту.

Британская бригада включает два батальона легкой пехоты на бронемашинах Foxhound и Mastiff, эскадрон легкой кавалерии на машинах Jackal, а также подразделения снайперов, артиллерии, противотанковых и пулеметных средств. Их будут поддерживать инженерные и логистические подразделения.

Прибытие союзников будет происходить воздушным, морским и наземным транспортом, с акцентом на отработку различных методов развертывания сил. Как пояснил командир Службы передвижения и транспортировки Командования обеспечения майор Тоомас Пярнпуу, это - «идеальная возможность проверить всю цепь логистики - от портов и аэропортов до прибытия техники к местам назначения».

Силы обороны предупредили, что во время развертывания на дорогах Эстонии будет больше военной техники, чем обычно. Водителей просят быть внимательными и с пониманием относиться к медленным колоннам военных машин.

Основная фаза учений Siil 2025 продлится с 5 по 23 мая. В них примут участие более 16 тысяч военнослужащих. Цель учений - проверить боеготовность Сил обороны и их способность реагировать на различные угрозы. Также в рамках учений будут проверяться резервисты, будет оцениваться готовность подразделений 1-й пехотной бригады и формирований Кайтселийта.

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Франция Эстония Великобритания

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