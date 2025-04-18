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Как запросить документы из-за границы — разъяснение Минюста

19:10, 18 апреля 2025
Чтобы получить документы из-за границы, нужно подать заявление и пакет подтверждающих документов в уполномоченные органы в Украине или за рубежом.
Как запросить документы из-за границы — разъяснение Минюста
Иллюстративное фото из открытых источников
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Документы являются важным носителем юридически значимой информации, которая оказывает существенное влияние на социально-правовую сферу. Поэтому, чтобы иметь все необходимые бумаги под рукой, иногда приходится запрашивать их из-за границы. В Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции разъяснили, как это сделать.

Куда обращаться и с какими документами?

Физические лица, независимо от гражданства, а также лица без гражданства, могут подать запрос на получение необходимых документов. Органами, в полномочия которых входит рассмотрение подобных обращений, являются:

  • Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины;
  • представительства Министерства иностранных дел Украины на территории Украины;
  • любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (по принципу экстерриториальности);
  • консульские учреждения Украины за рубежом.

Для оформления запроса заявителю следует подать в вышеуказанные органы следующие документы:

  • заявление о запросе документов;
  • оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора, или документ (копию), предоставляющий право на освобождение от уплаты;
  • три экземпляра анкеты на каждый документ отдельно по запросу документов из-за границы по образцу согласно приложению 1 Инструкции о порядке запроса документов социально-правового характера для граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства;
  • копию паспорта;
  • копию документа, подтверждающего родственные отношения заявителя с лицом, в отношении которого запрашиваются документы (в случае необходимости);
  • оригинал документа, подтверждающего полномочия (в случае запроса документов представителем лица, имеющего право на их получение).

Почему могут отказать в оформлении запроса?

Нарушение заявителем установленных требований является основанием для отказа в оформлении запроса на получение документов. Так, обращение лица не будет удовлетворено, если:

  • международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, установлен порядок запроса документов без посредничества дипломатических представительств или консульских учреждений Украины;
  • по вопросу запроса документов обратилось лицо, не имеющее права на получение таких документов;
  • заявитель не указал в анкете информацию, необходимую для рассмотрения запроса;
  • заявителем не уплачен консульский сбор или не предъявлен документ (копия), подтверждающий право на освобождение от уплаты консульского сбора.

Какова стоимость услуги по запросу документов?

Запрос документов из-за границы не является бесплатной процедурой. Стоимость услуги различается в зависимости от места (страны) её предоставления:

  • в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины и представительстве Министерства иностранных дел Украины на территории Украины сумма оплаты составляет 120 гривен;
  • в зарубежном дипломатическом учреждении Украины — 20 долларов США или 18 евро.

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