Если попытки остановить войну провалятся в течение нескольких дней, то США прекратят попытки заключить мирное соглашение, — госсекретарь США Рубио

Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Дональду Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если американские усилия остановить войну в Украине потерпят неудачу в течение нескольких дней, то президенту США Дональду Трампу сообщат, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом. Об этом сообщает Clash Report.

В то же время он добавил, что если обе стороны (Украина и РФ, - ред) серьезно настроены на мир, то "мы готовы помочь, в противном случае мы будем двигаться дальше".

"Если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы хотим помочь, в противном случае мы будем двигаться дальше", - сказал Марко Рубио.

По его словам, США три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, "когда нужно сфокусироваться на другом".

Также Рубио сказал, что США пока не готовы публично обсуждать вопросы гарантий безопасности Украины.

Напоминаем, что во Франции завершилась встреча Макрона, Рубио и Уиткоффа — детали встречи рассказали в Елисейском дворце.

Эммануэль Макрон анонсировал новый раунд переговоров о прекращении войны в Украине.