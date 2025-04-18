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Якщо спроби зупинити війну проваляться протягом декількох днів, то США припинять спроби укласти мирну угоду , — держсекретар США Рубіо

10:23, 18 квітня 2025
Марко Рубіо сказав, що якщо зусилля США зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, то Дональду Трампу скажуть, що переговори більше не є життєздатним варіантом.
Якщо спроби зупинити війну проваляться протягом декількох днів, то США припинять спроби укласти мирну угоду , — держсекретар США Рубіо
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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що якщо американські зусилля зупинити війну в Україні зазнають невдачі протягом декількох днів, то президенту США Дональду Трампу повідомлять, що переговори більше не є життєздатним варіантом. Про це повідомляє Clash Report. 

Водночас він додав, що якщо обидві сторони (Україна і РФ, - ред) серйозно налаштовані на мир, то "ми готові допомогти, в протилежному випадку ми будемо рухатися далі".

"Якщо обидві сторони серйозно налаштовані на мир, то ми хочемо допомогти, в іншому випадку ми будемо рухатися далі", — сказав Марко Рубіо. 

За його словами, США три роки підтримували Україну, але тепер вони досягли точки, "коли потрібно сфокусуватися на іншому".

Також Рубіо сказав, що США поки що не готові публічно обговорювати питання гарантій безпеки України.

Нагадаємо, у Франції завершилася зустріч Еммануеля Макрона, Марко Рубіо та Стіва Віткоффа — деталі зустрічі розповіли у Єлисейському палаці.

Еммануель Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні.

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США Україна війна

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