Як витребувати документи з-за кордону — пояснення Мін’юсту

Щоб отримати документи з-за кордону, потрібно подати заяву та пакет підтвердних документів до уповноважених органів в Україні або за кордоном.

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Документи є важливим носієм юридично значущої інформації, яка має суттєвий вплив на соціально-правову сферу. Тому, щоб мати всі необхідні папери під рукою іноді доводиться витребувати їх з-за кордону. У Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції роз’яснили, як це зробити.

Куди звернутися та з якими документами?

Фізичні особи, незалежно від громадянства, а також особи без громадянств, можуть подати запит на отримання необхідних документів. Органами, до повноважень яких належить розгляд подібних звернень є:

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України;

представництва Міністерства закордонних справ України на території України;

будь-який відділ державної реєстрації актів цивільного стану (за принципом екстериторіальності);

консульські установи України за кордоном.

Для оформлення запиту заявнику варто подати до вищезгаданих органів такі документи:

заяву про витребування документів;

оригінал документа, що підтверджує сплату консульського збору або документ (копію), що надає право на звільнення від сплати;

три примірники анкети на кожен документ окремо по витребуванню документів з-за кордону за зразком згідно з додатком 1 Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства;

копію паспорта;

копію документа, що підтверджує родинні стосунки заявника з особою, щодо якої витребуються документи (у разі необхідності);

оригінал документа, що підтверджує повноваження (у разі витребування документів представником особи, яка має право на їх отримання).

Чому можуть відмовити в оформленні запиту?

Порушення заявником встановлених вимог є приводом для відмови в оформленні запиту на витребування документів. Так, звернення особи не буде задоволено якщо:

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено порядок витребування документів без посередництва дипломатичних представництв або консульських установ України;

з питання витребування документів звернулася особа, яка не має права на отримання таких документів;

заявник не зазначив в анкеті інформацію, необхідну для розгляду запиту;

заявником не сплачено консульський збір або не пред’явлено документ (копію), що підтверджує право на звільнення від сплати консульського збору.

Яка вартість послуги з витребування документів?

Витребування документів з-за кордону не є безоплатною процедурою. Вартість послуги різниться залежно від місця (країни) її надання:

в Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України і представництві Міністерства закордонних справ України на території України сума оплати складає 120 гривень;

в закордонній дипломатичній установі України – 20 доларів США або 18 євро.

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