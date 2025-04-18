Украинцам напомнили, как избежать пищевых отравлений во время празднования Пасхальных праздников

Чтобы избежать пищевых отравлений или острых кишечных инфекций напомнили об основных правилах, которых нужно придерживаться при приготовлении праздничных блюд.

Фото: facebook.com/spsa.gov.ua

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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила гражданам, как избежать пищевых отравлений во время празднования Пасхальных праздников.

Основные правила:

Чистые руки и чистые продукты. Перед тем как готовить еду, тщательно мойте руки, особенно если вы касались сырого мяса, рыбы, яиц. Овощи и фрукты перед употреблением хорошо промывайте питьевой водой, особое внимание уделяйте зелени, листьям салата. Мыть их нужно тщательно, в проточной воде.

Разделяйте сырую и готовую еду. Нарезайте сырые продукты отдельно от готовых, используйте отдельные ножи и разделочные доски. Хорошо, если у вас есть отдельные доска и нож для мяса, рыбы и овощей. Хранить сырые и готовые продукты также следует отдельно.

Длительная термическая обработка. Тщательно готовьте пищу, чтобы обезвредить патогенные микроорганизмы, которые могут содержаться в продуктах. Избегайте недожаренного мяса и особенно рыбы, так как именно в таких продуктах быстро развиваются патогенные микроорганизмы.

Безопасная температура. Продукты, которые быстро портятся (вареные колбасы, мясные салаты, в состав которых входят яйца, молочные продукты и т.д.), храните в холодильнике при температуре не выше +4 ℃, соблюдайте установленные сроки хранения. Приготовленная пища может храниться при комнатной температуре не более двух часов.

Избегайте мест стихийной торговли. Покупайте пищевые продукты и продовольственное сырье (яйца, мясо, молочные продукты) только в стационарных торговых точках, на санкционированных рынках. Всегда проверяйте срок годности и соблюдайте сроки потребления.

Правильный выбор краски для яиц. Самый безопасный способ — использовать натуральные красители.

В случае появления первых признаков пищевого отравления необходимо срочно обратиться к врачу.

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