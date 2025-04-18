Практика судов
  1. Общество

Украинцам напомнили, как избежать пищевых отравлений во время празднования Пасхальных праздников

16:26, 18 апреля 2025
Чтобы избежать пищевых отравлений или острых кишечных инфекций напомнили об основных правилах, которых нужно придерживаться при приготовлении праздничных блюд.
Украинцам напомнили, как избежать пищевых отравлений во время празднования Пасхальных праздников
Фото: facebook.com/spsa.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила гражданам, как избежать пищевых отравлений во время празднования Пасхальных праздников.

Основные правила:

  • Чистые руки и чистые продукты. Перед тем как готовить еду, тщательно мойте руки, особенно если вы касались сырого мяса, рыбы, яиц. Овощи и фрукты перед употреблением хорошо промывайте питьевой водой, особое внимание уделяйте зелени, листьям салата. Мыть их нужно тщательно, в проточной воде.
  • Разделяйте сырую и готовую еду. Нарезайте сырые продукты отдельно от готовых, используйте отдельные ножи и разделочные доски. Хорошо, если у вас есть отдельные доска и нож для мяса, рыбы и овощей. Хранить сырые и готовые продукты также следует отдельно.
  • Длительная термическая обработка. Тщательно готовьте пищу, чтобы обезвредить патогенные микроорганизмы, которые могут содержаться в продуктах. Избегайте недожаренного мяса и особенно рыбы, так как именно в таких продуктах быстро развиваются патогенные микроорганизмы.
  • Безопасная температура. Продукты, которые быстро портятся (вареные колбасы, мясные салаты, в состав которых входят яйца, молочные продукты и т.д.), храните в холодильнике при температуре не выше +4 ℃, соблюдайте установленные сроки хранения. Приготовленная пища может храниться при комнатной температуре не более двух часов.
  • Избегайте мест стихийной торговли. Покупайте пищевые продукты и продовольственное сырье (яйца, мясо, молочные продукты) только в стационарных торговых точках, на санкционированных рынках. Всегда проверяйте срок годности и соблюдайте сроки потребления.
  • Правильный выбор краски для яиц. Самый безопасный способ — использовать натуральные красители.

В случае появления первых признаков пищевого отравления необходимо срочно обратиться к врачу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Делегация США представила в Париже контуры мирного предложения с описанием условий прекращения боевых действий – Bloomberg

США предлагают ослабить санкции против РФ – в случае длительного прекращения огня.

Кабмин определил Верховный Суд субъектом управления государственным имуществом Верховного Суда Украины, ВАСУ, ВГСУ и ВССУ

Спустя почти 8 лет после того, как Верховный Суд Украины, ВАСУ, ВГСУ и ВССУ прекратили осуществлять правосудие, Кабмин решил определить Верховный Суд субъектом управления их имуществом.

Кабмин предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции для упрощения проведения спецпроверок

Специальную проверку предлагается не проводить в отношении определенных категорий должностных лиц.

Участники конкурса в апелляции попросили ВККС пересмотреть результаты практического задания — успешно выполнили задание только 255 цивилистов из 408

А кандидаты в апелляционные суды по криминальной специализации выполнили практическое задание лучше всех – почти 90% «криминалистов» допущены к собеседованиям.

Кабмин по поручению Президента принял постановление об организации центров подготовки гражданского населения к противодействию врагу – Ирина Верещук

Центры подготовки гражданского населения к национальному сопротивлению начнут работу в каждой области и в городе Киеве – правительство приняло постановление по поручению Владимира Зеленского.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області