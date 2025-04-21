В Винницкой области осужден мужчина, который сжег двух людей живьем

Злоумышленник во время застолья облил легковоспламеняющейся смесью пострадавших и поджег их.

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В Винницкой области за двойное жестокое убийство осуждён мужчина. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Суд признал обоснованными доводы прокурора Немировской окружной прокуратуры и признал виновным 33-летнего жителя Винницкого района в совершении умышленного убийства двух человек с особой жестокостью (п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Приговором Липовецкого районного суда злоумышленнику назначено наказание — 14 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Трагедия произошла 4 января 2025 года вечером в одном из сёл Липовецкой территориальной общины. Трое мужчин распивали алкоголь на даче родственника одного из погибших. Между ними возник бытовой конфликт.

В суде было доказано, что один из участников застолья, возмущённый действиями двух других, взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и, осознавая, что поджог причинит особенно сильную боль и страдания, облил пострадавших горючей смесью и поджёг их.

40-летний мужчина успел выбежать на улицу, но скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание. Второй — 41-летний мужчина — погиб на месте.

После содеянного злоумышленник скрылся.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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