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На Вінниччині засуджено чоловіка, який спалив двох людей живцем

22:18, 21 квітня 2025
Зловмисник під час застілля облив легкозаймистою сумішшю потерпілих та підпалив їх.
На Вінниччині засуджено чоловіка, який спалив двох людей живцем
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На Вінниччині за подвійне жорстоке вбивство засуджено чоловіка. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Суд визнав обґрунтованими доводи прокурора Немирівської окружної прокуратури та визнав винуватим 33-річного мешканця Вінницького району у вчиненні умисного вбивства двох людей з особливою жорстокістю (п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вироком Липовецького районного суду зловмиснику призначено покарання – 14 років 6 місяців позбавлення волі.

Трагічна подія сталася 4 січня 2025 року у вечірній час в одному з сіл Липовецької територіальної громади. Троє чоловіків розпивали спиртні напої на дачі родича одного з потерпілих. Між ними виник конфлікт на побутовому рівні.

У суді доведено, що один з учасників застілля, будучи обуреним діями двох інших, взявши каністру із легкозаймистою речовиною та, свідомо розуміючи що спалення спричинить особливо болісні відчуття, нестерпний біль і страждання – облив сумішшю потерпілих та підпалив їх.

40-річний постраждалий встиг вибігти на вулицю, але помер в медичному закладі не приходячи до тями. А другий – 41-річний чоловік помер на місці події.

Після скоєного зловмисник втік.

Наразі вирок не набрав законної сили.

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Національна поліція вбивство Вінниця

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