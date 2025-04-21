Часто викликають пожежі: які прилади не можна залишати в розетці

Щоб уникнути небезпеки пожежі та зменшити споживання електроенергії, певну техніку варто обов’язково вимикати після кожного використання.

Фото: unsplash

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Деякі електроприлади, які ми щодня використовуємо вдома, можуть становити серйозну загрозу, якщо залишити їх увімкненими в розетку. Експерти застерігають: аби уникнути небезпеки пожежі та зменшити споживання електроенергії, певну техніку варто обов’язково вимикати після кожного використання. Про це повідомляє Better Homes & Gardens.

Кухонна техніка

Тостери, електровафельниці, фритюрниці, грилі та електросковорідки можуть стати джерелом загоряння, навіть коли просто залишаються в розетці. Тому після приготування їжі їх слід негайно вимикати повністю.

Електросвічки та нагрівальні пристрої

Хоча електросвічки вважають безпечнішою альтернативою звичайним, вони також можуть становити небезпеку. Так само і пристрої для плавлення воску, масла або приготування фондю. Якщо вони залишаються під’єднаними до мережі — зростає ризик займання. Вимикайте їх одразу після використання.

Портативні обігрівачі

Компактні обігрівачі зручні взимку, але вони легко можуть спричинити пожежу, якщо залишити їх увімкненими без нагляду. Тому важливо не забувати їх вимикати щоразу, коли ви залишаєте приміщення.

Фени та пристрої для волосся

Електроприлади у ванній кімнаті особливо небезпечні, адже поєднання води й електрики — вкрай ризиковане. Після користування фенами, плойками, випрямлячами їх необхідно не лише вимикати, а й виймати з розетки. Це дозволить уникнути короткого замикання чи перегріву.

Порада проста, але ефективна: звичка вимикати прилади з розетки після використання — це базова безпека вашого дому.

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