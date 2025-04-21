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Часто вызывают пожары: какие приборы нельзя оставлять в розетке

22:55, 21 апреля 2025
Чтобы избежать опасности пожара и снизить потребление электроэнергии, определенную технику следует обязательно выключать после каждого использования.
Часто вызывают пожары: какие приборы нельзя оставлять в розетке
Фото: unsplash
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Некоторые электрические приборы, которые мы ежедневно используем дома, могут представлять серьезную угрозу, если оставить их включенными в розетку. Эксперты предупреждают: чтобы избежать риска пожара и сократить потребление электроэнергии, определенную технику необходимо обязательно отключать после каждого использования. Об этом сообщает Better Homes & Gardens.

Кухонная техника

Тостеры, электровафельницы, фритюрницы, грили и электрические сковородки могут стать источником возгорания, даже если просто остаются подключенными к сети. Поэтому после приготовления еды их следует полностью отключать от розетки.

Электросвечи и нагревательные устройства

Хотя электросвечи считаются более безопасной альтернативой обычным, они также могут быть опасными. То же касается устройств для плавления воска, масла или приготовления фондю. Если они остаются включенными — возрастает риск возгорания. Такие приборы нужно выключать сразу после использования.

Портативные обогреватели

Компактные обогреватели удобны в холодное время года, однако они могут стать причиной пожара, если их оставить без присмотра. Поэтому важно всегда выключать их, покидая помещение.

Фены и приборы для укладки волос

Электроприборы в ванной особенно опасны, ведь сочетание воды и электричества — крайне рискованно. После использования фены, плойки, утюжки следует не только выключить, но и обязательно вынуть из розетки. Это поможет избежать короткого замыкания или перегрева.

Совет прост, но эффективен: привычка отключать приборы от сети после использования — это основа безопасности вашего дома.

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