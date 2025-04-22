Что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора — разъяснение Гоструда

Если работник не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора, он имеет право обжаловать его в Гоструда или его территориальные органы.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объясняет, что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора.

Отмечается, что в таком случае работник лично или через профсоюз может обжаловать такой приказ в Государственную службу Украины по труду или его территориальным органам. При отсутствии оснований для приостановления действия трудового договора инспектор труда может внести предписание об устранении выявленных нарушений (по согласованию военной администрации). Такое предписание обязательно к выполнению работодателем в течение 14 календарных дней со дня его получения.

В случае несогласия работника (работников) с приказом (распоряжением) работодателя о приостановлении действия трудового договора, выданным до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений», таким работником (работниками) соответствующий приказ (распоряжение) может быть обжалован.

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