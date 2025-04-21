После усыновления можно изменить дату и место рождения ребенка — однако есть ограничения

Дата рождения при этом может быть изменена не более чем на полгода от фактической.

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В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи напомнили, что усыновитель имеет право выразить желание изменить сведения о месте и дате рождения ребенка, но только в случае, если это отвечает интересам ребенка.

Дата рождения при этом может быть изменена не более чем на полгода от фактической.

Как происходит процедура:

усыновитель подает заявление в суд (о усыновлении с ходатайством об изменении сведений);

суд рассматривает дело и выносит решение;

на основании решения суда орган ЗАГС вносит изменения в актовую запись и выдает новое свидетельство о рождении;

предыдущее свидетельство о рождении аннулируется.

Ранее мы писали, что в Украине усыновители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют право на получение помощи при усыновлении.

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