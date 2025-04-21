После усыновления можно изменить дату и место рождения ребенка — однако есть ограничения

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи напомнили, что усыновитель имеет право выразить желание изменить сведения о месте и дате рождения ребенка, но только в случае, если это отвечает интересам ребенка.
Дата рождения при этом может быть изменена не более чем на полгода от фактической.
Как происходит процедура:
Ранее мы писали, что в Украине усыновители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют право на получение помощи при усыновлении.
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