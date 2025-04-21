Привез из зоны боевых действий как «трофеи» — в Одесской области мужчина хранил дома гранаты и патроны

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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В Одесской области разоблачили 52-летнего мужчину, который хранил у себя дома гранаты и почти две сотни патронов. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает региональная полиция.

Во время обыска правоохранители изъяли два корпуса ручных гранат с запалами, а также почти двести патронов. По предварительному заключению взрывотехников, изъятые предметы являются боевыми припасами и взрывными устройствами, представляющими угрозу для окружающих. Всё направлено на экспертизу.

Фигурант объяснил, что привёз эти предметы из зоны боевых действий как «трофеи».

«Нарушитель был задержан в процессуальном порядке. После сбора достаточного количества доказательств ему было сообщено о подозрении в хранении и приобретении боевых припасов и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Указанное преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы сроком до семи лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Следствие продолжается под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона», — сообщил начальник следственного отдела отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №2 Василий Куралов.

Полиция подчёркивает: в соответствии с ч. 3 ст. 263 УК Украины, лицо, которое добровольно сдало огнестрельное оружие (кроме охотничьего гладкоствольного), боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт.

Также правоохранители напоминают, что в Украине продолжается кампания по декларированию оружия. Граждане, которые незаконно хранят или нашли огнестрельное оружие, его части или боеприпасы, обязаны их задекларировать. Это освобождает от уголовной ответственности.

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