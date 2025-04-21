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Привіз із зони бойових дій як «трофеї» — на Одещині чоловік зберігав вдома гранати та набої

22:00, 21 квітня 2025
Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Привіз із зони бойових дій як «трофеї» — на Одещині чоловік зберігав вдома гранати та набої
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На Одещині викрили 52-річного чоловіка, який зберігав вдома гранати та майже дві сотні набоїв. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.Про це повідомляє поліція регіону.

Під час обшуку правоохоронці вилучили два корпуси ручних гранат із запалами до них та майже дві сотні набоїв. За попереднім висновком вибухотехніків, предмети є бойовими припасами та вибуховими пристроями, які становлять загрозу для оточення. Їх скеровано на експертизу.

Фігурант пояснив, що привіз усе із зони бойових дій як «трофеї».

«Правопорушника ми затримали у процесуальному порядку і, зібравши достатньо доказів, повідомили йому про підозру у зберіганні, придбанні бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону», - розповів начальник слідчого відділу відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Василь Куралов.

Поліцейські наголошують: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності за незаконні носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв особа, яка добровільно здала їх органам влади.

Також правоохоронці нагадують, що в Україні триває кампанія щодо декларування зброї. Громадяни, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю, її частини та боєприпаси до неї, повинні їх задекларувати. Це звільняє від кримінальної відповідальності.

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Національна поліція поліція зброя Одеса боєприпаси

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