На Хмельниччині крадій виніс цінності з магазину на 51 тисячу гривень — як його покарали

Чоловік обчистив магазин електронних пристроїв для куріння.

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На Хмельниччині 25-річного місцевого мешканця судили за крадіжку та незаконне проникнення до приміщення під час воєнного стану. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та зобов’язано виплатити 43 тисячі гривень моральної шкоди власнику магазину.

Подія сталася у грудні минулого року. Хмельничанин проник до магазину із продажу електронних пристроїв для куріння. Він викрав грошові кошти із каси, ноутбук та товар . Загалом виніс із магазину цінності на 51 тисячу гривень.

Чоловік перебуває під вартою. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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