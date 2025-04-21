Жінка отримала переломи ребер з розривом внутрішніх органів та через два дні померла.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині суд покарав військовослужбовця, який під час СЗЧ побив свою матір до смерті. Вирок у справі №447/998/25 виніс Миколаївський районний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що військовослужбовець самовільно залишив наметове містечко військової частини на початку березня 2024 року та перебував у СЗЧ понад дев’ять місяців – до 20 грудня 2024 року, коли його затримали за побиття матері.

17 грудня під час раптового словесного конфлікту чоловік тяжко побив кулаком та дерев’яним руків’ям молотка свою матір, також топтався ногами по її тулубу. У результаті жінка отримала переломи ребер з розривом внутрішніх органів та через два дні померла у своєму помешканні.

Обвинувачений у суді свою вину визнав.

Суд визнав чоловіка винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні та самовільному залишенні військової частини (ч.2 ст.121, ч.5 ст.407 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.