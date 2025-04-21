Во Львовской области суд наказал военнослужащего, который во время СЗЧ избил свою мать до смерти

Женщина получила переломы ребер с разрывом внутренних органов и через два дня скончалась.

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Во Львовской области суд вынес приговор военнослужащему, который во время самовольного оставления части (СЗЧ) до смерти избил свою мать. Приговор по делу №447/998/25 вынес Николаевский районный суд Львовской области.

Согласно материалам дела, военнослужащий самовольно покинул палаточный лагерь воинской части в начале марта 2024 года и находился в розыске более девяти месяцев — до 20 декабря 2024 года, когда его задержали за избиение матери.

17 декабря, во время внезапного словесного конфликта, мужчина жестоко избил свою мать кулаком и деревянной рукояткой молотка, а также наносил удары ногами по туловищу. В результате женщина получила переломы рёбер с разрывами внутренних органов и через два дня умерла у себя дома.

На суде обвиняемый признал свою вину.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и самовольном оставлении воинской части (ч. 2 ст. 121, ч. 5 ст. 407 УК Украины) и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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