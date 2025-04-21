Во Львовской области суд наказал военнослужащего, который во время СЗЧ избил свою мать до смерти

Во Львовской области суд вынес приговор военнослужащему, который во время самовольного оставления части (СЗЧ) до смерти избил свою мать. Приговор по делу №447/998/25 вынес Николаевский районный суд Львовской области.
Согласно материалам дела, военнослужащий самовольно покинул палаточный лагерь воинской части в начале марта 2024 года и находился в розыске более девяти месяцев — до 20 декабря 2024 года, когда его задержали за избиение матери.
17 декабря, во время внезапного словесного конфликта, мужчина жестоко избил свою мать кулаком и деревянной рукояткой молотка, а также наносил удары ногами по туловищу. В результате женщина получила переломы рёбер с разрывами внутренних органов и через два дня умерла у себя дома.
На суде обвиняемый признал свою вину.
Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и самовольном оставлении воинской части (ч. 2 ст. 121, ч. 5 ст. 407 УК Украины) и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.