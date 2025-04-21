Во Львове судили мужчину, который обворовывал счета через мобильные приложения

Мужчина воровал телефоны и снимал деньги с банковских приложений, а также хранил психотропы.

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Франковский районный суд Львова признал виновным жителя Львовщины в серии краж, которые тот совершал через доступ к банковским приложениям на похищенных телефонах. Также суд рассмотрел эпизод с незаконным хранением психотропного вещества. Окончательное наказание - 5 лет и 2 месяца лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Франковского районного суда Львова по делу № 465/5198/24.

По материалам дела, в январе 2024 года мужчина похитил мобильный телефон Samsung A31 у львовянки. Получив доступ к мобильному банкингу в АО «Универсал Банк», он снял более 12,5 тысяч гривен через банкомат и кассы супермаркетов «АТБ» и «Сильпо».

В марте того же года обвиняемый применил похожую схему: украл телефон Poco X5 Pro 5G, изменил пароль в приложении «ПУМБ Online», снял со счета еще 12 тысяч гривен и приобрел товар в Vodafone на почти 23 тысячи гривен. Заказ он забрал лично.

В июне 2024 года правоохранители задержали мужчину с психотропным веществом PVP общей массой более 1,3 грамма. Обвиняемый утверждал, что «нашел его на земле». Суд признал, что он незаконно приобрел и хранил вещество без цели сбыта.

При рассмотрении дела мужчина полностью признал вину, раскаялся и заявил, что действовал необдуманно. Суд учел его предыдущую судимость за хранение наркотиков, а также то, что кражи были совершены повторно и во время военного положения - это признано отягчающими обстоятельствами.

Среди смягчающих обстоятельств - искреннее раскаяние, сотрудничество со следствием и добровольная выдача доказательств. Кроме лишения свободы, с обвиняемого взыскано более 4500 гривен за судебные экспертизы. Психотропное вещество постановлено уничтожить.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет оставаться под стражей.

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