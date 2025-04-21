Ушел из жизни народный депутат Украины Владимир Мороз

В возрасте 57 лет умер Владимир Мороз из группы «Восстановление Украины».

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Умер народный депутат Украины, член депутатской группы "Восстановление Украины" Владимир Мороз. Ему было 57 лет.

Он был председателем подкомитета по электроэнергетике и транспортировке электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза", - сообщили в парламенте.

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