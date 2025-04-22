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Налоговая объяснила, когда возникает объект налогообложения НДФЛ при нотариальном удостоверении наследственного договора

21:44, 22 апреля 2025
По наследственному договору приобретатель обязуется выполнять распоряжение отчуждателя и получает право собственности на его имущество после смерти отчуждателя.
Налоговая объяснила, когда возникает объект налогообложения НДФЛ при нотариальном удостоверении наследственного договора
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Налоговая служба в Запорожской области разъясняет, в какой момент возникает объект налогообложения НДФЛ при нотариальном удостоверении наследственного договора.

Указывается, что согласно статье 1 Гражданского кодекса гражданским законодательством регулируются личные нематериальные и имущественные отношения (гражданские отношения), основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников.

Понятие и виды договора определены статьей 626 ГКУ.

По наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя (статья 1302 ГКУ).

Согласно пункту 1 статьи 1304 ГКУ наследственный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, а также государственной регистрации в Наследственном реестре в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

На имущество, определенное в наследственном договоре, нотариус, удостоверивший этот договор, накладывает запрет на отчуждение (статья 1307 ГКУ).

Отношения, возникающие в сфере взыскания налогов и сборов, регулируются ПКУ (статья 1 ПКУ).

Согласно подпункту 14.1.54 пункта 14.1 статьи 14 ПКУ доход с источником его происхождения из Украины – это любой доход, полученный, в том числе резидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины (включая выплату (начисление) вознаграждения иностранными работодателями), её континентальном шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне.

Налогообложение доходов физических лиц установлено разделом IV ПКУ, согласно статье 162 которого плательщиком налога является, в том числе, физическое лицо – резидент, получающее доходы из источника их происхождения в Украине.

Согласно подпункту 163.1.1 пункта 163.1 статьи 163 ПКУ объектом налогообложения резидента является, в том числе, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, который включает, в том числе, другие доходы, кроме указанных в статье 165 ПКУ с применением ставки налога 18 процентов (подпункт 164.2.20 пункта 164.2 статьи 164, пункт 167.1 статьи 167 ПКУ).

Кроме того, указанный доход является объектом налогообложения военным сбором (подпункт 1.2 пункта 16-1 подраздела 10 раздела XX ПКУ).

Учитывая вышеизложенное, наследственный договор является правочином, который возлагает на его стороны (приобретателя и отчуждателя) взаимные обязательства, поэтому доход в понимании ПКУ возникает как у отчуждателя в зависимости от условий этого договора, так и у приобретателя после смерти отчуждателя.

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