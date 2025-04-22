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Податкова пояснила, коли виникає об’єкт оподаткування ПДФО при нотаріальному посвідченні спадкового договору

21:44, 22 квітня 2025
За спадковим договором набувач зобов'язується виконувати розпорядження відчужувача і отримує право власності на його майно після смерті відчужувача.
Податкова пояснила, коли виникає об’єкт оподаткування ПДФО при нотаріальному посвідченні спадкового договору
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Податкова служба у Запорізькій області пояснює, в який момент  виникає об’єкт оподаткування ПДФО при нотаріальному посвідченні спадкового договору.

Зазначається, що відповідно до статті 1 Цивільного кодексу цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Поняття та види договору визначено статтею 626 ЦКУ.

За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача (стаття 1302 ЦКУ).

Згідно з пунктом 1 статті 1304 ЦКУ спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження (стаття 1307 ЦКУ).

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються ПКУ (стаття 1 ПКУ).

Відповідно до підпункту 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 ПКУ дохід з джерелом його походження з України – це будь-який дохід, отриманий, зокрема, резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Оподаткування доходів фізичних осіб встановлено розділом IV ПКУ, відповідно до статті 162 якого платником податку є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з підпунктом 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються, зокрема, інші доходи, крім зазначених у статті 165 ПКУ із застосуванням ставки податку 18 відсотків (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164, пункт 167.1 статті 167 ПКУ). 

Крім того, вказаний дохід є об’єктом оподаткування військовим збором (підпункт 1.2 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Враховуючи зазначене, спадковий договір є правочином, що покладає на його сторін (набувача та відчужувача) взаємні зобов’язання, тому дохід у розумінні ПКУ виникає як у відчужувача залежно від умов цього договору, так і у набувача після смерті відчужувача.

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