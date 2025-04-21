В Ізмаїлі жінка вистрілила в 5-річну онучку із пневматичної гвинтівки

50-річна жінка вирішила переховати вдома від онуків пневматичну гвинтівку їхнього батька, і випадково здійснила постріл, поціливши у 5-річну онучку, яка знаходилась поруч.

Фото: 24tv.ua

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В Ізмаїлі Одеської області жінка вистрілила в 5-річну онучку із пневматичної гвинтівки. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, 20 квітня медики повідомили поліцейським про госпіталізацію до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні дівчинки з пораненням нижньої щелепи та шиї.

Встановлюючи обставини події, правоохоронці попередньо з’ясували, що 50-річна жителька одного з населених пунктів Ізмаїльського району вирішила переховати вдома від онуків пневматичну гвинтівку їхнього батька, і випадково здійснила постріл, поціливши у 5-річну онучку, яка знаходилась поруч.

Відомості за фактом травмування дитини слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 Кримінального кодексу України. Йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Максимальне покарання за це правопорушення – до двох років позбавлення волі.

В рамках провадження призначено низку судових експертиз, встановлюються повні обставини події. Слідство триває.