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В Измаиле женщина выстрелила в 5-летнюю внучку из пневматической винтовки

15:57, 21 апреля 2025
50-летняя женщина решила спрятать дома от внуков пневматическую винтовку их отца, и случайно произвела выстрел, попав в 5-летнюю внучку, которая находилась рядом.
В Измаиле женщина выстрелила в 5-летнюю внучку из пневматической винтовки
Фото: 24tv.ua
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В Измаиле Одесской области женщина выстрелила в свою 5-летнюю внучку из пневматической винтовки. По данному факту начато уголовное производство. Об этом сообщает региональная полиция.

20 апреля медики сообщили правоохранителям о госпитализации девочки с ранениями нижней челюсти и шеи в Одесскую областную детскую клиническую больницу.

Устанавливая обстоятельства происшествия, полицейские предварительно выяснили, что 50-летняя жительница одного из населенных пунктов Измаильского района решила спрятать в доме от внуков пневматическую винтовку, принадлежащую их отцу, и случайно произвела выстрел, попав в 5-летнюю внучку, которая находилась рядом.

Сведения по факту травмирования ребенка следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения. Максимальное наказание за данное преступление — до двух лет лишения свободы.

В рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следствие продолжается.

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