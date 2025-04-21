Узбекистан с 1 июня вводит «золотую визу» для иностранцев

Узбекистан открывает путь к пятилетнему виду на жительство за $200 тысяч.

Фото: dilovamova

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С 1 июня в Узбекистане будет действовать упрощенный порядок получения вида на жительство сроком на пять лет для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает Радио Озоди со ссылкой на Министерство юстиции страны.

Чтобы получить вид на жительство, иностранец должен инвестировать не менее 200 тысяч долларов США. Дополнительно нужно внести по 100 тысяч долларов за каждого члена семьи - жену или мужа, детей и родителей.

Узбекские власти рассчитывают, что новая программа поможет привлечь в страну иностранных инвесторов и усилить приток капитала в экономику.

Подобные программы, известные как «золотые визы», уже действуют в ряде стран, в частности в Португалии, ОАЭ, Канаде и США. Они предусматривают предоставление вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции в экономику, недвижимость или государственные проекты.

В других странах Центральной Азии «золотая виза» пока не введена. В то же время в Казахстане и Кыргызстане уже звучали предложения создать аналогичные программы.

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