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В I квартале 2025 года ВСП рассмотрел 46 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей

14:20, 21 апреля 2025
По результатам рассмотрения 25 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия ВСП принял решение о принятии мер реагирования.
В I квартале 2025 года ВСП рассмотрел 46 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей
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В течение января – марта 2025 года в ВСП поступило 69 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия и действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия. С учетом сообщений, поступивших в предыдущие периоды, Высший совет правосудия с начала этого года рассмотрел 46 сообщений судей. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

По результатам рассмотрения 25 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия было принято 25 решений о принятии мер реагирования:

  • обращения в прокуратуру и правоохранительные органы относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании преступлений;
  • внесение в соответствующие органы или должностным лицам представлений о выявлении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершивших действия или допустивших бездействие, и т.п.

Рассмотрев 21 сообщение судей, Совет принял 12 решений об утверждении 20 заключений членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Следует отметить, что Высший совет правосудия принял 1 решение по собственной инициативе в пределах своих полномочий о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

В ВСП напомнили, что принимают меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей. В частности, ВСП вносит в соответствующие органы или должностным лицам представления о выявлении и привлечении к установленной законом ответственности лиц, совершивших действия или допустивших бездействие, нарушающее гарантии независимости судей или подрывающее авторитет правосудия.

Статьей 376 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствования выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения.

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судья ВСП

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