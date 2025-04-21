У I кварталі 2025 року ВРП розглянула 46 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів

За результатами розгляду 25 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ВРП ухвалила рішення про вжиття заходів реагування.

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До ВРП упродовж січня – березня 2025 року надійшло 69 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя. З урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, Вища рада правосуддя з початку цього року розглянула 46 повідомлень суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

За результатами розгляду 25 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 25 рішень про вжиття заходів реагування:

- звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

- внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 21 повідомлення суддів, Рада ухвалила 12 рішень про затвердження 20 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Варто вказати, Вища рада правосуддя ухвалила 1 рішення з власної ініціативи в межах своїх повноважень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

У ВРП нагадали, що вживають заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів. Зокрема, ВРП вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя.

Статтею 376 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення.

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