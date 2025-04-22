Практика судів
  1. В Україні

Оспорювання батьківства родичами померлого — у Мінюсті нагадали про важливість захисту інтересів дитини

18:30, 22 квітня 2025
Закон встановлює три основні умови, за яких родичі померлої особи мають право оскаржити батьківство через подання позову.
Оспорювання батьківства родичами померлого — у Мінюсті нагадали про важливість захисту інтересів дитини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини, можливе лише на підставі статті 137 Сімейного кодексу України, зазначили у Міністерстві юстиції України.

Законодавство чітко визначає умови, за яких родичі померлого можуть подати позов про оспорювання батьківства, що зводиться до трьох основних випадків:

- Подання заяви про невизнання батьківства під час вагітності матері. У разі, якщо чоловік до смерті подав нотаріусам заяву про невизнання свого батьківства, то після його смерті оспорювання можливе лише за участі його спадкоємців.

- Подання позову за життя чоловіка. Якщо чоловік за життя подав позов до суду, аби виключити своє ім’я зі запису як батька дитини, його спадкоємці можуть продовжити цей процес після його смерті.

- Невідомість про батьківство через поважні причини. Якщо чоловік не знав, що записаний батьком дитини, і помер без можливості оспорити це, то оспорювати батьківство можуть лише його близькі родичі: дружина, батьки та діти.

Важливо зазначити, що захист інтересів дитини має бути пріоритетом у всіх таких процесах. Відповідно до статей 141, 150, 153 та 155 Сімейного кодексу України, батьки мають рівні права та обов’язки щодо дитини, і їх дії повинні забезпечувати здоров’я та розвиток дитини, без порушення її прав та гідності.

Міжнародне законодавство, зокрема Конвенція про права дитини, вимагає враховувати найкращі інтереси дитини в усіх рішеннях, що стосуються її. Стаття 3 цієї Конвенції наголошує, що при прийнятті будь-яких рішень, що стосуються дітей, пріоритет надається забезпеченню їх інтересів. Батьки або законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання та розвиток дитини, і найкращі інтереси дитини мають бути предметом основного піклування.

Європейський суд з прав людини також наголошує на необхідності особливого захисту прав дітей, оскільки їх вразливість вимагає належного правового захисту. У разі оспорювання батьківства важливо враховувати, щоб рішення не шкодили розвитку і здоров’ю дитини.

Отже, у процесі оспорювання батьківства під час розгляду справ, що стосуються дитини, повинні бути ретельно враховані її інтереси, забезпечення її прав та благополуччя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Застосунок Резерв+ відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук

Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього – Черногоренко вказала, що «це про повагу до людей».

Скарги ВККС на дії ДБР поставили на паузу – рішення Вищої ради правосуддя поки що немає

Вища рада правосуддя вирішила поки що не давати оцінку подіям навколо ВККС, а керівництво Комісії хоче, щоб звернення ВККС розглядалися без трансляції.

Верховний Суд пояснив, яких ознак достатньо для визнання діяльності іноземної компанії постійним представництвом, що означає необхідність сплати податків в Україні

Достатньо встановити регулярний характер її господарської діяльності через представників, які укладають угоди та здійснюють ключові функції на території України.

Верховний Суд пояснив, чи залежить право приватного виконавця на отримання основної винагороди від перебування на виконанні постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору

У випадках, коли стягувач самостійно передає виконавчий документ на виконання приватному виконавцю, після того як державний виконавець уже розпочав стягнення виконавчого збору, останнє виконавче провадження підлягає закінченню.

Внутрішньо переміщена особа перебувала за кордоном більше 30 днів – Верховний Суд пояснив, чи втратила вона право на виплату допомоги на проживання після повернення в Україну

Верховний Суд вказав умови, за яких виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам не продовжується у разі виїзду за кордон.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду