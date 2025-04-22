Оспорювання батьківства родичами померлого — у Мінюсті нагадали про важливість захисту інтересів дитини

Закон встановлює три основні умови, за яких родичі померлої особи мають право оскаржити батьківство через подання позову.

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Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини, можливе лише на підставі статті 137 Сімейного кодексу України, зазначили у Міністерстві юстиції України.

Законодавство чітко визначає умови, за яких родичі померлого можуть подати позов про оспорювання батьківства, що зводиться до трьох основних випадків:

- Подання заяви про невизнання батьківства під час вагітності матері. У разі, якщо чоловік до смерті подав нотаріусам заяву про невизнання свого батьківства, то після його смерті оспорювання можливе лише за участі його спадкоємців.

- Подання позову за життя чоловіка. Якщо чоловік за життя подав позов до суду, аби виключити своє ім’я зі запису як батька дитини, його спадкоємці можуть продовжити цей процес після його смерті.

- Невідомість про батьківство через поважні причини. Якщо чоловік не знав, що записаний батьком дитини, і помер без можливості оспорити це, то оспорювати батьківство можуть лише його близькі родичі: дружина, батьки та діти.

Важливо зазначити, що захист інтересів дитини має бути пріоритетом у всіх таких процесах. Відповідно до статей 141, 150, 153 та 155 Сімейного кодексу України, батьки мають рівні права та обов’язки щодо дитини, і їх дії повинні забезпечувати здоров’я та розвиток дитини, без порушення її прав та гідності.

Міжнародне законодавство, зокрема Конвенція про права дитини, вимагає враховувати найкращі інтереси дитини в усіх рішеннях, що стосуються її. Стаття 3 цієї Конвенції наголошує, що при прийнятті будь-яких рішень, що стосуються дітей, пріоритет надається забезпеченню їх інтересів. Батьки або законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання та розвиток дитини, і найкращі інтереси дитини мають бути предметом основного піклування.

Європейський суд з прав людини також наголошує на необхідності особливого захисту прав дітей, оскільки їх вразливість вимагає належного правового захисту. У разі оспорювання батьківства важливо враховувати, щоб рішення не шкодили розвитку і здоров’ю дитини.

Отже, у процесі оспорювання батьківства під час розгляду справ, що стосуються дитини, повинні бути ретельно враховані її інтереси, забезпечення її прав та благополуччя.

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