На Київщині викрили постачання неякісних аптечок для ЗСУ на 18 млн грн – досудове розслідування завершено

За даними ДБР, підприємці та військові посадовці у Київській області постачали неякісні аптечки для армії.

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Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ завершили досудове розслідування щодо посадовців військової частини Київської області та трьох приватних підприємців, які організували постачання неякісних аптечок для Збройних Сил України. Загальна сума контрактів на постачання перевищила 18 млн гривень. Обвинувальні акти були скеровані до суду. Про це повідомили в ДБР.

У 2022 році військова частина уклала три договори з підприємцями на постачання 8 690 індивідуальних аптечок. Протягом травня-вересня аптечки були поставлені, однак мали значні недоліки. За висновками експертизи, продукція не відповідала встановленим стандартам, не містила обов'язкових компонентів, а частина препаратів була неналежної якості. Використання таких аптечок могло становити загрозу для здоров’я та життя військових.

Посадовці, зокрема начальник складу та начальник сховища, не забезпечили належного контролю за якістю медичних засобів, що призвело до постачання неякісної продукції. Державі було завдано збитків на понад 18 млн гривень.

Підприємців обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, а військових посадовців — у недбалому ставленні до своїх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки під час воєнного стану. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків суд наклав арешт на майно фігурантів справи.

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