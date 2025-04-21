На Киевщине разоблачили поставки некачественных аптечек для ВСУ на 18 млн грн – досудебное расследование завершено

По данным ГБР, предприниматели и военные чиновники в Киевской области поставляли некачественные аптечки для армии.

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Работники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с СБУ завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц воинской части Киевской области и трех частных предпринимателей, которые организовали поставки некачественных аптечек для Вооруженных Сил Украины. Общая сумма контрактов на поставку превысила 18 млн гривен. Обвинительные акты были направлены в суд. Об этом сообщили в ГБР.

В 2022 году воинская часть заключила три договора с предпринимателями на поставку 8 690 индивидуальных аптечек. В течение мая-сентября аптечки были поставлены, однако имели значительные недостатки. По заключению экспертизы, продукция не соответствовала установленным стандартам, не содержала обязательных компонентов, а часть препаратов была ненадлежащего качества. Использование таких аптечек могло представлять угрозу для здоровья и жизни военных.

Должностные лица, в частности начальник склада и начальник хранилища, не обеспечили надлежащего контроля за качеством медицинских средств, что привело к поставке некачественной продукции. Государству был нанесен ущерб на более чем 18 млн гривен.

Предпринимателей обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, а военных чиновников - в халатном отношении к своим обязанностям, повлекшем тяжкие последствия во время военного положения. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба суд наложил арест на имущество фигурантов дела.

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