Сельхозтоваропроизводителю сняли отрицательное значение налога на прибыль более чем на 4 млн грн — подробности дела

Апелляционный суд отметил, что предоставленные первичные документы не раскрывают содержание и не подтверждают фактическое совершение операций, поскольку этими документами невозможно подтвердить реальность предоставления именно плательщиком услуг по поиску поставщиков зерновых культур.

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Апелляционный суд по делу №440/6740/24 поддержал позицию контролирующего органа относительно законности принятого налогового уведомления-решения, которым было уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на общую сумму 4 826 437 гривен.

Так, контролирующим органом была проведена документальная плановая выездная проверка и составлен акт. В ходе рассмотрения дела судом установлено, что согласно штатному расписанию общества (истца) в отделе снабжения предусмотрено 7 должностей работников, которые имеют обязанности по снабжению товарами, а именно: начальник снабжения – 1 человек, менеджер по снабжению – 5 человек, менеджер по маркетингу – 1 человек, а также административный отдел: менеджер по развитию – 1 человек.

Однако объем чистого дохода, полученного от деятельности работников (7 человек), которые задействованы на предприятии по снабжению продукцией, и процент чистого дохода, полученного от деятельности плательщика по поиску поставщиков сельскохозяйственной продукции, составляет до 100% от общего объема реализации зерновых культур всего предприятия.

Кроме того, судом установлено, что директор общества (истец) занимал должность директора и главного бухгалтера одновременно нескольких обществ, труд работников не использовал. Согласно приложению 1 к налоговому расчету сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанных с них налогов, а также сумм начисленного единого взноса, таблице 6 «Сведения о начислении заработной платы (дохода, денежного обеспечения) застрахованным лицам», поданных в Главное управление ГФС в Полтавской области, обществом (истцом) и другим обществом задекларировано полное количество календарных дней пребывания директора в трудовых отношениях на этих предприятиях.

Суд обратил внимание, что в актах приема-передачи выполненных работ указано, что работа выполнена истцом – это деятельность по поиску поставщиков зерновых культур, путем проведения необходимой работы, результатом которой должно стать осуществление закупки сельскохозяйственной продукции предприятиям, которых нашел исполнитель, однако указанные акты не содержат наименований контрагентов, у которых была закуплена продукция, количество, качество и объемы закупленной сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, в указанных актах отсутствуют данные о валовой прибыли, что позволяет установить размер вознаграждения.

Таким образом, суд отметил, что предоставленные истцом первичные документы не раскрывают содержания и не подтверждают фактическое (реальное) осуществление хозяйственных налогооблагаемых операций, так как этими документами невозможно подтвердить реальность предоставления именно плательщиком услуг по поиску поставщиков зерновых культур, результатом которых должно было стать осуществление закупки истцом сельскохозяйственной продукции у контрагентов.

С учетом вышеизложенных обстоятельств суд пришел к выводу, что оспариваемое налоговое уведомление-решение ответчика обосновано, в связи с чем отсутствуют основания для его отмены.

Таким образом, Вторым апелляционным административным судом отменено решение Полтавского окружного административного суда от 20 декабря 2024 года и принято новое постановление от 18 марта 2025 года по делу № 440/6740/24, которым отказано в удовлетворении иска.

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