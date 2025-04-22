Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Сельхозтоваропроизводителю сняли отрицательное значение налога на прибыль более чем на 4 млн грн — подробности дела

08:30, 22 апреля 2025
Апелляционный суд отметил, что предоставленные первичные документы не раскрывают содержание и не подтверждают фактическое совершение операций, поскольку этими документами невозможно подтвердить реальность предоставления именно плательщиком услуг по поиску поставщиков зерновых культур.
Сельхозтоваропроизводителю сняли отрицательное значение налога на прибыль более чем на 4 млн грн — подробности дела
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд по делу №440/6740/24 поддержал позицию контролирующего органа относительно законности принятого налогового уведомления-решения, которым было уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на общую сумму 4 826 437 гривен.

Так, контролирующим органом была проведена документальная плановая выездная проверка и составлен акт. В ходе рассмотрения дела судом установлено, что согласно штатному расписанию общества (истца) в отделе снабжения предусмотрено 7 должностей работников, которые имеют обязанности по снабжению товарами, а именно: начальник снабжения – 1 человек, менеджер по снабжению – 5 человек, менеджер по маркетингу – 1 человек, а также административный отдел: менеджер по развитию – 1 человек.

Однако объем чистого дохода, полученного от деятельности работников (7 человек), которые задействованы на предприятии по снабжению продукцией, и процент чистого дохода, полученного от деятельности плательщика по поиску поставщиков сельскохозяйственной продукции, составляет до 100% от общего объема реализации зерновых культур всего предприятия.

Кроме того, судом установлено, что директор общества (истец) занимал должность директора и главного бухгалтера одновременно нескольких обществ, труд работников не использовал. Согласно приложению 1 к налоговому расчету сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанных с них налогов, а также сумм начисленного единого взноса, таблице 6 «Сведения о начислении заработной платы (дохода, денежного обеспечения) застрахованным лицам», поданных в Главное управление ГФС в Полтавской области, обществом (истцом) и другим обществом задекларировано полное количество календарных дней пребывания директора в трудовых отношениях на этих предприятиях.

Суд обратил внимание, что в актах приема-передачи выполненных работ указано, что работа выполнена истцом – это деятельность по поиску поставщиков зерновых культур, путем проведения необходимой работы, результатом которой должно стать осуществление закупки сельскохозяйственной продукции предприятиям, которых нашел исполнитель, однако указанные акты не содержат наименований контрагентов, у которых была закуплена продукция, количество, качество и объемы закупленной сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, в указанных актах отсутствуют данные о валовой прибыли, что позволяет установить размер вознаграждения.

Таким образом, суд отметил, что предоставленные истцом первичные документы не раскрывают содержания и не подтверждают фактическое (реальное) осуществление хозяйственных налогооблагаемых операций, так как этими документами невозможно подтвердить реальность предоставления именно плательщиком услуг по поиску поставщиков зерновых культур, результатом которых должно было стать осуществление закупки истцом сельскохозяйственной продукции у контрагентов.

С учетом вышеизложенных обстоятельств суд пришел к выводу, что оспариваемое налоговое уведомление-решение ответчика обосновано, в связи с чем отсутствуют основания для его отмены.

Таким образом, Вторым апелляционным административным судом отменено решение Полтавского окружного административного суда от 20 декабря 2024 года и принято новое постановление от 18 марта 2025 года по делу № 440/6740/24, которым отказано в удовлетворении иска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд налоговая судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Солдат имел проблемы с психическим здоровьем», — суд оправдал командира роты за бегство 14 военнослужащих

Мобилизованный, который в итоге оказался в психоневрологической больнице, удачно прошел ВЛК, но выдержал на полигоне лишь двое суток.

Депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора при обращении граждан в Верховный Суд суммой 30280 грн

Народные депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора для граждан при подаче апелляционных и кассационных жалоб, чтобы обеспечить справедливый баланс между наполнением бюджета для финансирования судебной системы и реализацией права на доступ к правосудию.

«Вы не справились с легкой задачей» – в ВККС ответили на претензии кандидатов в апелляционные суды

В Комиссии призвали кандидатов, недовольных полученным результатом, опубликовать свои практические задания, чтобы «все и все увидели».

Минфин заявил, что законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов и сейфов граждан разрабатывался совместно с Еврокомиссией

Минфин разрабатывал законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов граждан в сотрудничестве с генеральным директоратом Еврокомиссии, и он нужен для выделения дальнейшей финансовой поддержки со стороны доноров.

«Такое бывает» – в ВККС оценили результаты практических заданий в общие апелляционные суды

В Комиссии считают, что никаких аномалий в результатах практических заданий нет – ВККС начинает подготовку к собеседованиям.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду