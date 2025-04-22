Сільгосптоваровиробнику зняли відʼємне значення податку на прибуток на понад 4 млн грн — подробиці справи

Апеляційний суд зазначив, що надані первинні документи не розкривають зміст та не підтверджують фактичного здійснення операцій, оскільки цими документами неможливо підтвердити реальність надання саме платником послуг з пошуку постачальників зернових культур.

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Судом апеляційної інстанції у справі №440/6740/24 підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким зменшено від`ємне значення об`єкта оподаткування податком на прибуток на загальну суму 4 826 437 гривень.

Так, контролюючим органом проведено документальну планову виїзну перевірку та складено акт. Під час розгляду справи судом встановлено, що згідно штатного розпису товариства (позивача), у відділі постачання передбачено 7 посад працівників, які мають обов`язки з постачання товарів, а саме: начальник постачання – 1 особа, менеджер з постачання – 5 осіб, менеджер з маркетингу – 1 особа, а також адміністративного відділу: менеджер з розвитку – 1 особа.

Проте, обсяг чистого доходу, отриманого від діяльності працівників (7 осіб), які задіяні на підприємстві з постачанням продукції, та відсотку чистого доходу, отриманого від діяльності платника з пошуку постачальників сільськогосподарської продукції становить до 100 % від загального обсягу реалізації зернових культур всього підприємства.

Крім того, судом встановлено, що директор товариства (позивач) займав посаду директора та головного бухгалтера одночасно декількох товариств, працю найманих працівників не використовував. Згідно з Додатком 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, Таблицею 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам», поданих до Головного управління ДПС у Полтавській області, товариством (позивачем) та іншим товариством задекларовано повну кількість календарних днів перебування директора у трудових відносинах на цих підприємствах.

Суд звернув увагу, що в актах прийому-передачі виконаних робіт вказано, що робота проведена позивачем – це діяльність з пошуку постачальників зернових культур, шляхом проведення необхідної роботи, результатом якої має стати здійснення закупівлі замовником сільськогосподарської продукції підприємствам, яких знайшов виконавець, проте, вказані акти не містять найменування контрагентів, у яких закуплено продукцію, кількість, якість та обсяги закупленої сільськогосподарської продукції.

Крім того, у вказаних актах відсутні відомості про валовий прибуток, який дає можливість встановити розмір винагороди.

Таким чином, суд зазначив, що надані позивачем первинні документи не розкривають зміст та не підтверджують фактичного (реального) здійснення господарських оподатковуваних операцій, оскільки цими документами неможливо підтвердити реальність надання саме платником послуг з пошуку постачальників зернових культур, результатом яких мало стати здійснення закупівлі позивача сільськогосподарської продукції у контрагентів.

Із врахуванням вищевикладених обставин, судом зроблено висновок, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення відповідача обґрунтоване, у зв`язку з чим відсутні підстави для його скасування.

Відтак, Другим апеляційним адміністративним судом скасовано рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 20 грудня.2024 року та прийнято нову постанову від 18 березня 2025 року у справі № 440/6740/24, якою відмовлено у задоволенні позову.

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