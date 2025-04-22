Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Сільгосптоваровиробнику зняли відʼємне значення податку на прибуток на понад 4 млн грн — подробиці справи

08:30, 22 квітня 2025
Апеляційний суд зазначив, що надані первинні документи не розкривають зміст та не підтверджують фактичного здійснення операцій, оскільки цими документами неможливо підтвердити реальність надання саме платником послуг з пошуку постачальників зернових культур.
Сільгосптоваровиробнику зняли відʼємне значення податку на прибуток на понад 4 млн грн — подробиці справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Судом апеляційної інстанції у справі №440/6740/24 підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким зменшено від`ємне значення об`єкта оподаткування податком на прибуток на загальну суму 4 826 437 гривень.

Так, контролюючим органом проведено документальну планову виїзну  перевірку  та складено акт. Під час розгляду справи судом встановлено, що згідно штатного розпису товариства (позивача), у відділі постачання передбачено 7 посад працівників, які мають обов`язки з постачання товарів, а саме: начальник постачання – 1 особа, менеджер з постачання – 5 осіб, менеджер з маркетингу – 1 особа, а також адміністративного відділу: менеджер з розвитку – 1 особа.

Проте, обсяг чистого доходу, отриманого від діяльності працівників (7 осіб), які задіяні на підприємстві з постачанням продукції, та відсотку чистого доходу, отриманого від діяльності платника з пошуку постачальників сільськогосподарської продукції становить до 100 % від загального обсягу реалізації зернових культур всього підприємства.

Крім того, судом встановлено, що директор товариства (позивач) займав посаду директора та головного бухгалтера одночасно декількох товариств, працю найманих працівників не використовував. Згідно з Додатком 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, Таблицею 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам», поданих до Головного управління ДПС у Полтавській області, товариством (позивачем) та іншим товариством задекларовано повну кількість календарних днів перебування директора у трудових відносинах на цих підприємствах.

Суд звернув увагу, що в актах прийому-передачі виконаних робіт вказано, що робота проведена позивачем – це діяльність з пошуку постачальників зернових культур, шляхом проведення необхідної роботи, результатом якої має стати здійснення закупівлі замовником сільськогосподарської продукції підприємствам, яких знайшов виконавець, проте, вказані акти не містять найменування контрагентів, у яких закуплено продукцію, кількість, якість та обсяги закупленої сільськогосподарської продукції.

Крім того, у вказаних актах відсутні відомості про валовий прибуток, який дає можливість встановити розмір винагороди.

Таким чином, суд зазначив, що надані позивачем первинні документи не розкривають зміст та не підтверджують фактичного (реального) здійснення господарських оподатковуваних операцій, оскільки цими документами неможливо підтвердити реальність надання саме платником послуг з пошуку постачальників зернових культур, результатом яких мало стати здійснення закупівлі позивача сільськогосподарської продукції у контрагентів.

Із врахуванням вищевикладених обставин, судом зроблено висновок, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення відповідача обґрунтоване, у зв`язку з чим відсутні підстави для його скасування.

Відтак, Другим апеляційним адміністративним судом скасовано рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 20 грудня.2024 року та прийнято нову постанову від 18 березня 2025 року у справі № 440/6740/24, якою відмовлено у задоволенні позову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд податкова судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Солдат мав проблеми із психічним здоров’ям», — суд виправдав командира роти за втечу 14 військовослужбовців

Мобілізований, який у підсумку опинився у психоневрологічній лікарні, вдало пройшов ВЛК, але витримав на полігоні лише дві доби.

Депутати пропонують обмежити розмір судового збору при зверненні громадян до Верховного Суду сумою у 30280 грн

Народні депутати пропонують обмежити розмір судового збору для громадян при поданні апеляційних та касаційних скарг задля справедливого балансу між наповненням бюджету для фінансування діяльності судової системи та реалізацією права на доступ до правосуддя.

«Ви не впоралися з легким завданням» – у ВККС відповіли на претензії кандидатів в апеляційні суди

В Комісії закликали кандидатів, які незадоволені отриманим результатом, оприлюднити свої практичні завдання, щоб «усі все побачили».

Мінфін заявив, що законопроект про адміністрування податківцями реєстру банківських рахунків та сейфів громадян розроблявся спільно з Єврокомісією

Мінфін розробляв законопроект про адміністрування податківцями реєстру банківських рахунків громадян у співпраці з генеральним директоратом Єврокомісії, і він потрібен для виділення подальшої фінансової підтримки з боку донорів.

«Таке буває» – у ВККС оцінили результати практичних завдань в загальні апеляційні суди

В Комісії вважають, що жодних аномалій в результатах практичних завдань немає – ВККС починає підготовку до співбесід.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду