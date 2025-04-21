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У Мін’юсті нагадали про строки розгляду документів для державної реєстрації

18:02, 21 квітня 2025
Державна реєстрація громадських формувань та осередків політичних партій займає певний проміжок часу.
У Мін’юсті нагадали про строки розгляду документів для державної реєстрації
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало, скільки часу займає розгляд документів, поданих для державної реєстрації громадських формувань, осередків політичних партій чи третейських судів.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань», документи розглядаються у такі строки:

Політична партія, творча спілка, місцевий осередок творчої спілки — не пізніше 30 робочих днів з дати подання документів.

Постійно діючий третейський суд — не пізніше 15 робочих днів.

Структурне утворення політичної партії — не пізніше 10 робочих днів.

Первинний осередок політичної партії — протягом одного робочого дня.

Профспілка, її організація або об’єднання, організація роботодавців чи її об’єднання — не пізніше 15 робочих днів.

Громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання зі статусом юрособи — не пізніше 3 робочих днів.

Громадське об’єднання без статусу юрособи — не пізніше 3 робочих днів.

Відокремлений підрозділ юрособи, створеної за законодавством іноземної держави — протягом 5 робочих днів.

У разі потреби строки можуть бути продовжені суб’єктом держреєстрації — не більше ніж на 15 робочих днів.

Крім того, передбачена можливість державної реєстрації у скорочені строки. Підстави, порядок та розмір плати за таку послугу визначені постановою КМУ №1133 від 25.12.2015 (зі змінами).

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мінюст

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