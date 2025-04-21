Міноборони впроваджує військову версію SAP за стандартами НАТО

Україна впроваджує військову версію SAP для модернізації управління оборонними ресурсами.

Фото: АрміяInform

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Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом розпочало підготовку до впровадження військової версії автоматизованої системи управління оборонними ресурсами — SAPDefence & Security, яка є стандартом у більшості армій НАТО. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

До червня цього року підрозділи оборонних відомств повинні розробити Дорожні карти трансформації процесів управління оборонними ресурсами, що стосуються періоду до 2027 року. Це рішення було ухвалене на засіданні Комітету з питань стратегічного планування Міністерства оборони.

Основна мета проєкту — оновлення застарілих процесів управління оборонними ресурсами шляхом впровадження сучасних автоматизованих систем планування та забезпечення війська. Важливим завданням є також законодавче врегулювання нових підходів.

Впровадження буде враховувати досвід Збройних Сил України, здобутий під час війни, а також кращі практики країн НАТО, реалізовані в військовій версії SAP. Проєкт реалізуватиметься міжнародною командою, до складу якої увійдуть українські та німецькі фахівці корпорації SAP, а також спеціалісти з країн-партнерів.

Проєкт фінансується урядами Німеччини та США, а консультаційну підтримку надаватимуть представники армій Канади, США, Нідерландів, Німеччини та Польщі.

Розробка Дорожніх карт буде зосереджена на кількох ключових напрямках:

управління організаційною структурою та облік персоналу,

управління фінансами,

управління життєвим циклом озброєння та техніки,

закупівля та логістичне забезпечення ЗСУ.

Проєкт буде координувати Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами Міноборони. З 2023 року Міноборони та Генеральний штаб вже розпочали впровадження системи SAP для автоматизації процесів постачання та забезпечення за основними тиловими й військовими службами.

Система SAP дозволяє автоматизувати процеси планування та постачання, а також ретельно відстежувати використання озброєння та техніки, що надходить від країн-партнерів. Вона вже використовується для управління оборонними ресурсами в 28 країнах-членах НАТО.

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