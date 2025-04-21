Минобороны внедряет военную версию SAP по стандартам НАТО

Украина внедряет военную версию SAP для модернизации управления оборонными ресурсами.

Фото: АрмияInform

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Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом начало подготовку к внедрению военной версии автоматизированной системы управления оборонными ресурсами - SAPDefence & Security, которая является стандартом в большинстве армий НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

До июня этого года подразделения оборонных ведомств должны разработать Дорожные карты трансформации процессов управления оборонными ресурсами, касающиеся периода до 2027 года. Это решение было принято на заседании Комитета по вопросам стратегического планирования Министерства обороны.

Основная цель проекта - обновление устаревших процессов управления оборонными ресурсами путем внедрения современных автоматизированных систем планирования и обеспечения войска. Важной задачей является также законодательное урегулирование новых подходов.

Внедрение будет учитывать опыт Вооруженных Сил Украины, полученный во время войны, а также лучшие практики стран НАТО, реализованные в военной версии SAP. Проект будет реализовываться международной командой, в состав которой войдут украинские и немецкие специалисты корпорации SAP, а также специалисты из стран-партнеров.

Проект финансируется правительствами Германии и США, а консультационную поддержку будут оказывать представители армий Канады, США, Нидерландов, Германии и Польши.

Разработка Дорожных карт будет сосредоточена на нескольких ключевых направлениях:

управление организационной структурой и учет персонала,

управление финансами,

управление жизненным циклом вооружения и техники,

закупка и логистическое обеспечение ВСУ.

Проект будет координировать Центр трансформации процессов управления оборонными ресурсами Минобороны. С 2023 года Минобороны и Генеральный штаб уже начали внедрение системы SAP для автоматизации процессов снабжения и обеспечения по основным тыловым и военным службам.

Система SAP позволяет автоматизировать процессы планирования и снабжения, а также тщательно отслеживать использование вооружения и техники, поступающей от стран-партнеров. Она уже используется для управления оборонными ресурсами в 28 странах-членах НАТО.

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