Он молился за мир Украины и украинцев, — Владимир Зеленский отреагировал на смерть Папы Франциска

Владимир Зеленский отметил, что Папа Франциск умел дарить надежду, облегчать страдания через молитвы и способствовать единству.

Фото: Getty Images

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 21 апреля скончался Папа Римский Франциск.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть понтифика.

«Миллионы людей в мире скорбят из-за трагической новости об уходе Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Он умел дарить надежду, облегчать страдания через молитвы и способствовать единству. Он молился за мир Украины и украинцев. Мы скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые рассчитывали на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!», — написал Зеленский на своей странице в соцсети Х.

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